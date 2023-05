La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de mai 2023

Et si vous préférez les observations du soir, soyez au taquet les 23 et 24 mai. Vers 22h30, vous pourrez admirer le rapprochement du croissant lunaire qui surplombera l’éclatante Vénus, ça, c’est pour le 23 mai. Et le jour suivant, à la même heure, le croissant lunaire poursuivra sa course et se trouvera au-dessus de Mars. Le spectacle céleste se déroulera au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest.