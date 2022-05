La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de mai

Vers la fin du mois, le dimanche 22 mai, au petit matin, Saturne a rendez-vous avec le dernier quartier de lune. Pour participer à cette rencontre, il faudra se lever tôt puisque celle-ci aura lieu environ deux heures avant le lever du Soleil. La célèbre planète aux anneaux et la Lune brilleront au-dessus de l’horizon sud-est, à plus de 10° de hauteur. Deux autres planètes se joindront au rendez-vous : Jupiter et Mars se situeront un peu plus à l’est dans le cosmos. Et quelques jours plus tard, ce sera leur tour de recevoir la visite de Séléné.