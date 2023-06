La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de juin 2023

Actuellement dans la constellation du Bélier, Jupiter, la planète géante grimpera dans le ciel puisque son élongation augmentera au fil du mois. Elle se lèvera une heure et demie avant le Soleil début juin et un peu plus de trois heures avant celui-ci avant la fin du mois.

Saturne et ses anneaux, dans la constellation du Verseau, se lèveront environ trois heures et demie avant le Soleil le 1er juin et cinq heures et demie avant lui le 30. Il faudra donc se lever tôt mais elle sera de plus en plus facile à observer car elle s’écartera de l’horizon est-sud-est.

Quant à Mercure, ce n’est pas ce mois-ci que vous pourrez la distinguer. Elle se lèvera au ras de l’horizon nord-est dans les lueurs de l’aube, moins d’une heure avant le Soleil et son éclat sera très faible.