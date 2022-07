La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de juillet

Quelques jours plus tard, le 19 juillet, vers 4h du matin, on retrouvera la lune gibbeuse décroissante, un jour avant le dernier quartier, accompagnant Jupiter. La planète géante surplombera notre satellite naturel au-dessus de l’horizon sud-est. Et dans l’alignement de la Lune, on retrouvera également Mars plus à l’est et Saturne au sud. Une belle rencontre en perspective !