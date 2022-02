La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de février

Durant le mois de février, il est pratiquement impossible de localiser la planète Mercure à l’œil nu, tout simplement parce que son éclat est trop faible et qu’elle est très basse sur l’horizon. Seule exception, au milieu du mois, vers le 16 février, la planète sera un peu plus haute et deviendra plus lumineuse, c’est le seul moment où on pourra la repérer.