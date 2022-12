La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de décembre

Le 29 décembre, c’est le rendez-vous des planètes ! Dès le crépuscule, on pourra observer Vénus et Mercure assez basses sur l’horizon ouest-sud-ouest. L’éclat important de Vénus pourra aider à repérer Mercure qui se trouvera à 1,5° d’elle. On verra aussi Saturne et Mars respectivement au sud-ouest et à l’est. Jupiter quant à elle brillera près la Lune.

Bref, 5 planètes visibles à l’œil nu en même temps.