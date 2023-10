La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois d’octobre 2023

Si vous êtes fan d’astronomie et que vous souhaitez savoir à tout moment où se trouve l’ISS, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a mis au point une carte de suivi de trajectoire de l’ISS sur son site !

La station est visible dans le ciel du soir jusqu’à demain. Ensuite, il faudra patienter jusqu’au 20 octobre pour la retrouver, cette fois, dans le ciel de l’aube et ce jusqu’à la fin du mois.

Deux colonnes nous intéressent particulièrement : la luminosité (plus le nombre descend, mieux c’est pour nous !), et la sous-colonne "elev" sous la colonne "culmination" (plus le degré est élevé, plus simple ce sera de l’apercevoir). Si ces notions ne vous sont pas familières et que vous souhaitez approfondir la chose, nous vous avons préparé un article dédié à ce sujet.