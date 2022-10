La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois d’octobre

Un jour avant la pleine lune, le 8 octobre, notre satellite naturel se glissera sous Jupiter au-dessus de l’horizon Est-Sud-Est au crépuscule. Saturne, quant à elle se trouvera au-dessus de l’horizon sud, à une hauteur comparable à celle de la Lune.

Vous le savez pour observer le ciel la nuit, il faut éviter la pollution lumineuse et le 8 octobre, de nombreuses communes de Wallonie et à Bruxelles organiseront la 15e édition de la nuit de l’obscurité. Cette manifestation vise à sensibiliser le public à la problématique de la pollution lumineuse et à ses effets néfastes sur la santé, la faune, la flore mais aussi sur les observations astronomiques, ainsi que sur les économies d’énergie que peut engendrer un éclairage plus approprié. Vous voulez savoir quelles sont les communes qui participent à cette initiative de l’Ascen, l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturne asbl, il vous suffit de cliquer ici.