La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois d’avril

Ce mois-ci, Mercure, la planète la plus proche du Soleil sera de retour dans le ciel du soir. A la mi-avril elle se couchera plus d’une heure après le Soleil, vous pourrez facilement la repérer à l’œil nu au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest. En fin de mois, les 29 et 30, Mercure aura un rendez-vous particulier, on vous donne tous les détails ici (lien vers le bas).

Pour les lève-tôt, il y aura aussi des planètes à admirer. Vénus, la plus brillante sera visible à l’aube, une heure et demie avant le Soleil en début de mois. Elle sera basse sur l’horizon est-sud-est mais facilement repérable grâce à son éclat. Elle aussi participera à de magnifiques rendez-vous célestes tout au long du mois.

Au moment d’observer Vénus, il sera également possible de regarder Mars, du moins au début du mois. Au fil des jours, Mars se lèvera de plus en plus tôt : près de deux heures en fin de mois. Le 5 avril, Mars sera en conjonction avec Saturne, un spectacle à ne pas manquer.

Saturne qui sera dès le début du mois pourra être observée deux heures avant le Soleil.

Quant à la planète géante, Jupiter, vous pourrez aussi la voir tôt matin. Ne manquez pas son rendez-vous avec Vénus le 30 avril.