La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois d’août 2023

Août nous réserve une "double Lune" c’est-à-dire 2 pleines lunes sur le même mois. La première a eu lieu le 1er et la seconde se produira le 31. Et oui, comme les pleines lunes sont séparées de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes, il est donc parfaitement possible d’avoir 2 pleines lunes sur un seul mois, cela arrive tous les 2 ou 3 ans. La dernière fois, c’était en août 2021 et la prochaine ce sera en 2026.

Quant aux autres phases de notre satellite, on apercevra le dernier quartier le 8, la nouvelle lune le 16 et le premier quartier le 24 août.