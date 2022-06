La carte des fontaines d’eau potable pour se rafraichir à Bruxelles

Vous passez devant sans les voir. Pire, vous ne savez même pas qu’elles existent… Bruxelles regorge pourtant de fontaines d’eau potable. Idéal pour les coups de soif en ces fortes chaleurs !

Pour nous simplifier la vie, l’association Infirmiers de rue a mis en place un outil ultra-pratique : une carte reprend les fontaines d’eau potable (au moins 30 dans le Pentagone et plus de 60 dans les autres communes), ainsi que les lieux d’aisance et les toilettes accessibles gratuitement dans la capitale. Cette carte est également affichée dans les stations de métro de la capitale afin de diffuser au mieux cette information parfois capitale pour certains. Vous pouvez également la télécharger en format PDF et/ou la demander en format papier sur le site web de l'association.

Fin mai, Vivaqua a d’ailleurs inauguré une nouvelle fontaine au Parc de la Jeunesse à Jette. Cette inauguration marque le coup d’envoi de l’installation de 100 fontaines dans la Région bruxelloise d’ici 2025.