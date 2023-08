La carte des emplacements de distributeurs de cash en Belgique : la Wallonie est délaissée par les banques

L’initiative Batopin qui propose actuellement 326 lieux dits "points cash" devrait, si les promesses sont tenues, exploser les compteurs, avec 950 prévus d’ici fin 2025.

Les quatre grandes banques (Belfius, ING, KBC et BNP Paribas Fortis) qui participent à ce projet Batopin auraient réduit de 500 le nombre d’emplacement contenant un distributeur de billets, indiquait début août l’Echo. Le quotidien pointe surtout ING dans ce domaine. La banque aurait réduit de moitié son réseau sur les six derniers mois, n’atteignant plus, selon nos calculs, que 204 emplacements (l’Echo en a compté 154).

Une chose est certaine, ING compte désormais moins de lieux de distribution que les "petites banques" que sont Argenta, Crelan ou Axa. De leur côté, BNP Paribas Fortis et sa filiale Fintro comptent un peu de 300 emplacements alors que KBC (ainsi que KBC Brussels et CBC) atteint les 362 points dans le pays et serait troisième du classement si nous ne les avions pas divisés par région.

D’un point de vue régional, le nombre de lieux de distribution est en baisse en Wallonie. L’Iweps, sur base de chiffres de banque nationale, annonçait 992 implantations à la fin 2021, contre 840 actuellement selon notre décompte.