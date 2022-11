La carte des communes wallonnes qui éteindront l’éclairage public à partir du 1er novembre : voici la liste

En termes d’économie d’énergie, ORES a entamé, dès 2019, un plan de conversion aux diodes électroluminescentes (LED) des 460.000 points lumineux dont elle assure l’entretien et l’exploitation, ce qui entraînera à terme une diminution de 70% de la consommation d’électricité dédiée.

"Dans le futur, ORES souhaite poursuivre avec ses communes associées une réflexion sur le besoin d’éclairer là où il le faut, comme il faut, quand il le faut et au meilleur coût. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées : adapter les régimes horaires classiques ou maintenir dans le temps les mesures de sobriété actuelles, identifier les éventuels excès d’éclairage pour mieux protéger la biodiversité, ou encore analyser les perspectives offertes par les nouvelles technologies de télégestion en termes de suivi des consommations et de gradation de la lumière selon les plages horaires et le calendrier", conclut l’opérateur wallon.