La carte des apiculteurs en Wallonie et à Bruxelles

Malgré des conditions climatiques difficiles, la production de l’or jaune se porte mieux que l’année dernière.

Bien que les abeilles aussi souffrent de la chaleur et de la sécheresse, les apiculteurs essayent de s’adapter et prennent des mesures afin de préserver au maximum leurs productions. Notre pays regorge d'apiculteurs qui, chaque jour, s’attachent à révéler l’authenticité de notre terroir riche et diversifié.

Envie de soutenir nos apiculteurs et de goûter aux miels belges? Voici une carte interactive des apiculteurs près de chez vous.