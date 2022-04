La carrière de Sonny Colbrelli est-elle en danger à la suite de son malaise cardiaque ?

Si on sait qu’il a pu rentrer chez lui le 3 avril suite à la pose du défibrillateur, rien n’a jusqu’ici filtré sur les causes exactes du malaise. Cela dit, la pose d’un appareil confirme que sa situation était grave. "On ne pose pas un défibrillateur sans raison", explique Jean-Benoît Lepolain. "Cela laisse penser qu’il s’agissait d’une arythmie ventriculaire, qui représente une menace pour sa vie. Si on ne lui était pas venu en aide, il serait mort".

Dès lors, il est très peu probable qu’on lui enlève le défibrillateur. "Normalement, quand on pose un défibrillateur, ce n’est pas à titre temporaire. Il devrait le garder à vie", estime le cardiologue de l’Université d’Anvers. Et ce, même si son malaise est dû à une cause réversible.