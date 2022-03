La "carrière Cop&Portier", sur les hauteurs de Flémalle n’en finit pas de couvrir ses voisins de poussières

La semaine du carnaval a été infernale, pour les habitants du clos de Rossart. A cause du temps beau et sec. Plus précisément, à cause de ce "centre de prétraitement de déchets inertes et de terres" des groupes Cop et Portier, qui ne respecte pas les conditions de son permis d’exploiter, renouvelé voici un an, qui impose, en principe, des mesures précises pour mettre le voisinage à l’abri des poussières. Un comité d’accompagnement, instauré pour contrôler l’avancement des améliorations, ne semble guère fonctionner.