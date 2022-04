La caravane TINA, un dispositif mobile qui donne la parole aux jeunes sur la précarité

Différentes maisons de jeunes ont interpellé leur fédération car elles étaient confrontées de plus en plus à des jeunes dans des situations précaires au niveau socio-économique. " Elles se sentaient un peu désemparées, ne pouvant rien faire face à ça pour soutenir les jeunes " confie Cécile Lebrun, chargée de communication ainsi que chargée de projets socio-culturels et artistiques pour la Fédération des Maisons de Jeunes. Son ASBL a soutenu le projet de ces maisons de jeunes affiliées puisqu’elle a " l’habitude d’associer, sur des thématiques contemporaines, la réflexion des jeunes et de valoriser leur expression ".

T.I.N.A, " qui fait référence à l’expression de Margaret Thatcher ‘There Is No Alternative = Il n’y a pas d’alternative face au capitalisme’", est une caravane colorée qui possède un dispositif audiovisuel pour récoler des témoignages.