La canette, cette nouvelle alternative des amoureux de la bière en Belgique

Plus légère et plus compacte qu'une bouteille, la canette facilite aussi l’aspect logistique comme le stockage et le transport. D'un point de vue marketing ou artistique, la donne change également. Les canettes sont un support idéal pour créer de véritables œuvres d'art grâce à sa forme cylindrique. " Les canettes sont de plus en plus belles, il y a un vrai travail qui est fait sur son design et son habillage ", explique Sébastien Legrain, zythologue, auprès de Matélé. " On a une surface de communication qui est plus importante que sur une bouteille, donc on va pouvoir faire passer d’autres messages. "

Pour exemple, le projet artistique " Silent Revolt ", né en pleine période de confinement, a mis en avant la culture des stickers de rue à Bruxelles. De ce projet sont nés un livre, une exposition et… une bière en canette, créée en collaboration avec la brasserie Brussels Beer Project. La " Silent Revolt " est une 44 centilitres de Pils " subtile et légère " en canette et inspirée par la culture urbaine bruxelloise. Outre ce projet éphémère, la brasserie bruxelloise propose de nombreux choix de bières en canette, comme sa fameuse " Delta ".