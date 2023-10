La Canadienne Leylah Fernandez remporte son 3e titre, à Hong Kong

La Canadienne Leylah Fernandez, 60e mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 250 de Hong Kong, le troisième titre de sa carrière, en renversant 3-6, 6-4, 6-4 la Tchèque Katerina Siniakova (85e).

Agée de 21 ans, Fernandez, finaliste de l'US Open en 2021, avait jusqu'ici triomphé dans un seul et même tournoi, à Monterrey, au Mexique, en 2021 et 2022. Et la gauchère a dû batailler près de trois heures dimanche pour venir à bout de Sinikiova, renversant une situation mal engagée après avoir perdu le premier set en se faisant breaker à deux reprises.

Pour cela, la Canadienne a débuté parfaitement le deuxième acte, menant jusqu'à 4-0, avant de rester solide face aux assauts de la Tchèque de 27 ans, lauréate pour sa part de quatre tournois sur le circuit principal.

Victorieuse 6-4 dans les 2e et 3e sets, Leylah Fernandez fera lundi son retour parmi les cinquante meilleures joueuses au monde.