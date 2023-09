La campagne pour les élections de 2024 sera-t-elle violente ? "Elle sera difficile et agressive car les places seront chères"

L’entartage de Georges-Louis Bouchez dans une boutique de Liège a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Le président du MR souhaite porter plainte, alors que son auteur a revendiqué une démarche symbolique, pour représenter "une frange de la population qui souhaite une politique qui ne soit pas seulement faite de coups médiatiques, mais qui travaille sur le fond et dans la durée". Un acte de violence ou une farce potache qui présage une campagne politique violente pour les élections de 2024 ? Débat dans le 'Parti pris' de Matin Première.

De l’avis des deux débatteurs, Caroline Sägesser et Rik Torfs, le grand perdant de cet entartage, c’est le débat politique. "Les messages politiques ne sont pas une excuse pour faire n’importe quoi" estime notamment l’ancien recteur de la KULeuven.

L’entartage est-il aussi symptomatique du climat de tension qui règne depuis la rentrée politique, à moins d’un an des élections ?

"On est la première semaine de septembre et on parle campagne électorale tous les jours alors qu’il nous reste neuf mois. Ce sera donc une campagne intense" prédit la chargée de recherches au CRISP. "Elle va être difficile et agressive parce que les places seront chères. Tous les sondages nous indiquent les progressions des extrêmes, du Vlaams Belang et du PTB. Cela veut dire que pour toutes les autres formations politiques, peut-être à l’exception de Vooruit pour lequel les sondages sont assez favorables, il va falloir se battre pour conserver ses sièges". Rik Torfs, ancien sénateur du CD&V, abonde dans ce sens : "Ces dernières années, il ne s’agit pas seulement des différences d’idées, mais on attaque de plus en plus les personnes. Même dans la presse flamande il y a des attaques parfois dures sur le sens de la responsabilité, sur la moralité".