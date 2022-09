La campagne Finish : greenwashing ou réel intérêt écologique ?

Mais est-ce que choisir d'utiliser uniquement un lave-vaisselle va réellement impacter notre planète ? Nous nous sommes rendus dans un congrès sur le gaspillage d’eau et le risque de sécheresse en Belgique et nous avons rencontré un expert en la matière.

Cédric Prevedello, conseiller scientifique Aquawal décrit que : "Ce genre de communication est surtout un argument marketing. Le but est d’acheter leurs tablettes et pas d’autres. Je ne connais pas l’efficacité des tablettes mais très certainement il s’agit là d’un greenwashing. Je ne remets pas en question leur technologie, peut-être que c’est plus efficace que les tablettes précédentes. Ceci dit, si on pense qu’on va sauver la planète et donner à boire en Afrique, ce n’est pas ça qu’il faut faire. Il faut faire attention toute l’année et surtout aider la coopération au développement si on veut régler le problème de l’accès à l’eau dans le monde".