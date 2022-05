La campagne Feminist Asylum : "Changer ce système d’asile qui oblige les femmes à risquer leur vie"

Nahid a 15 ans. Elle vient d’Afghanistan. "J’ai quitté mon pays en 2018 avec ma famille composée de ma mère, mon père et mes deux frères plus jeunes. Je suis très heureuse de participer à cette pétition de Feminist Aslyum parce que je la trouve importante, en tant que personne qui demande l’asile et qui a été victime de violences aux frontières. Je pense qu’il est très important de parler des femmes et des enfants en exil et des expériences qu’ils/elles vivent. Une frontière peut vraiment vous briser et quand vous êtes une femme tout est plus difficile. Vous vous voyez comme dans une cage, une cage de pensées, de coups mentaux, en insécurité et loin du monde ", explique-t-elle.

"Une autre raison pour laquelle je trouve cette pétition importante est, qu’en tant que fille, je peux élever ma voix, parler pour les autres filles et raconter les problèmes que nous rencontrons et c’est une chance pour moi de parler de mon histoire et de la réalité de ce que ma famille et moi-même avons vécu. Désormais je suis en Allemagne. J’ai traversé 10 pays pour arriver ici, mais je ne sais toujours pas si mon voyage est fini ou non."

Je ne resterai pas silencieuse

Elle témoigne de ce qu’elle a vécu en Croatie : "Je n’aurais jamais cru qu’un jour en Europe j’aurais à affronter toute cette expérience si dure. La violence la plus extrême que j’ai vécue a eu lieu de la part de policiers croates. Nous avons tenté plus de 25 fois de franchir la frontière et chaque fois nous avons fait face à beaucoup de violence. Je vais partager avec vous une expérience, mais elle ne représente qu’une petite partie de toute la violence que nous avons subie. Une fois, ils m’ont refoulée avec un petit groupe d’enfants plus jeunes que moi sans nos parents, sans aucune nourriture ni eau et ils nous ont abandonnés dans la forêt en Bosnie. Toutes les familles étaient dispersées. Nous ne savions pas où étaient nos parents ni nos frères et sœurs. […] Aujourd’hui, la chose qui me blesse le plus est que l’Allemagne veut me renvoyer en Croatie après toute la violence que nous y avons subie. Cela ne devrait pas pouvoir arriver. La Croatie est l’endroit où j’ai vécu la pire expérience."