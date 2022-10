La campagne est lancée, les chiffres remontent: faut-il se faire revacciner contre le Covid-19 ?

Mais on peut néanmoins, , à titre individuel, décider de le faire: "Les centres de vaccination sont maintenant ouverts sans rendez-vous. Mais on sait très bien que ceux qui ont par exemple eu une infection à Omicron dans les trois mois précédents, on ne recommande pas la vaccination puisqu’on a une bonne protection par l’infection précédente".

"Se faire revacciner réduit quand même pendant trois mois de façon très significative le risque de faire le Covid, donc plus de 50% dans les trois mois. Et ceux qui ont été vaccinés avec une dose de rappel il y a plus de trois mois, ou plus de six mois, peuvent redévelopper une forme de Covid non sévère, mais avec une réduction du risque d'hospitalisation. La revaccination est intéressante, puisqu’une infection entraîne un risque non négligeable de symptômes qui sont particulièrement désagréables, mais également d’absentéisme".