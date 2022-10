La campagne de vaccination contre la grippe a débuté : est-ce vraiment nécessaire de se faire vacciner ?

Et justement, la campagne de vaccination contre cette grippe débute en Belgique. Pour 2022, l’OMS vient de publier ses recommandations concernant les vaccins de la grippe. Et cette année, les vaccins sont quadrivalents : ils sont composés de deux souches de virus A, et deux souches de virus B (Victoria et Yamagata) qui sont intégrées dans tous les vaccins préparés pour l’hiver 2022-2023.