La Californie sous la neige à cause d’un inhabituel blizzard

De fortes chutes de neige se sont abattues vendredi sur le sud de la Californie, conséquences d’un rare blizzard autour de Los Angeles, et d’importantes pluies menaçaient d’autres zones d’inondations.

La région, connue pour son ensoleillement et ses palmiers, vit l’une de ses pires tempêtes hivernales depuis des décennies.

Certains des principaux axes routiers étaient fermés à cause du gel et de la neige, comme des portions de la route reliant le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, sans perspective immédiate de réouverture.

Les précipitations neigeuses pourraient avoir des conséquences "dangereuses et potentiellement mortelles" sur les routes du sud de la Californie, a prévenu le service météorologique américain (NWS).

En montagne, où le vent pourrait souffler avec force, les flocons devraient être légion.

La neige et le vent ont déjà eu raison de lignes électriques, privant de courant 100.000 foyers en Californie, selon le site spécialisé Poweroutage.

Même des vallées "qui ne sont pas habituées à recevoir de la neige" pourraient se couvrir d’un manteau blanc, selon le NWS.

Illustration du caractère insolite de ce blizzard, les présentateurs météo locaux, qui annoncent généralement du soleil jour après jour, se retrouvaient vendredi face caméra avec de la neige jusqu’aux genoux.