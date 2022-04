La Californie ouvre une enquête sur la pollution plastique : "C’est David contre Goliath"

Cela paraît très peu au regard des publicités ou autres campagnes de sensibilisation, et pourtant ce chiffre est bel et bien confirmé par l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans un rapport de février 2022, l’organisation déplore que les mesures prises pour réduire les rejets de plastiques dans l’environnement ne sont pas à la hauteur de l’enjeu : au niveau mondial, "seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés, 19% sont incinérés, 50% sont mis en décharge et 22% échappent aux systèmes de gestion des déchets pour être abandonnés dans des décharges sauvages, brûlés à ciel ouvert ou rejetés dans les milieux terrestres ou aquatiques, en particulier dans les pays pauvres", précise l’OCDE.

Le chiffre au niveau européen est un peu plus élevé" selon Gaëlle Haut, chargée d’affaires européennes pour la Surfrider Foundation, qui milite pour la biodiversité marine, avant de nuancer : "On a environ 30% du plastique qui est collecté pour être recyclé. J’insiste : 'collecté pour être recyclé', ce qui ne veut pas dire qu’il est effectivement recyclé. Pendant tout un temps, l’Europe a envoyé ses déchets à l’autre bout du monde, tout en sachant qu’ils n’allaient pas être recyclés là-bas, en Asie par exemple. On a pu entendre la Chine qui a déclaré ne pas vouloir être la poubelle du monde."

La solution : réduire sa production à la source

"On connaît ces chiffres ; l’industrie connaît ces chiffres et cela fait des années que nous interpellons les décideurs pour leur dire : 'Attention au mirage et à tout ce qu’on peut vous faire croire en présentant le recyclage comme la solution'", déclare Gaëlle Haut. "La solution face à la déferlante de plastique – 460 millions de tonnes produites chaque année – c’est de réduire sa production à la source. On ne va pas s’en sortir avec un recyclage qui n’est pas satisfaisant pour de multiples raisons et qui n’apporte pas de solution."

Un constat partagé par Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique, qui complète : "La question centrale, c’est non pas le recyclage comme solution qui fait peser toute la responsabilité sur les consommateurs, mais bien travailler à une réduction de la production du plastique parce qu’on n’arrivera jamais complètement à tout recycler. Seulement 6% des plastiques produits aujourd’hui dans le monde sont issus du recyclage !"