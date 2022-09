La Californie envisage de donner de l'argent aux habitants sans voiture.

Voilà une loi qui fait sensation, au pays de la voiture. L'idée est de "récompenser" à partir de 2023 les ménages sans voiture en leur octroyant un crédit d'impôt de 1000 dollars par an, dans la limite de 5 ans, soit tout de même 5000 dollars au total.

La mesure concernera les foyers à faibles revenus, sous 40000 dollars pour une personne seule ou 60000 dollars pour un couple.

Cet argent est bien évidemment destiné à favoriser l'usage des transports en commun, bus et trains, particulièrement bien développés dans les grandes métropoles et leurs environs, comme à Los Angeles, San Francisco ou San Diego. Il pourra aussi servir à l'essor d'une mobilité plus douce, à travers l'achat d'un scooter ou d'un vélo électrique par exemple.