La Bundesliga est de retour, avec le Bayern Munich en éternel favori

La saison 2023-2024 de Bundesliga commence ce vendredi soir avec le déplacement du Bayern Munich, champion sortant, sur le terrain du Werder Brême.

Difficile d'imaginer qui pourrait empêcher le club bavarois, sempiternel favori, d'aller conquérir un douzième titre de suite.

Le club le plus titré d'Allemagne (33 championnats) n'avait pourtant été sacré qu'à la dernière journée en mai dernier, profitant surtout de la contre-performance de Dortmund à domicile (2-2) contre Mainz, mais les Bavarois se sont bien renforcés à l'intersaison avec les arrivées d'Harry Kane, Kim Min-Jae, Konrad Laimer et Raphaël Guerreiro. Ce dernier arrive de Dortmund, qui a aussi perdu son joyau Jude Bellingham, désormais au Real Madrid.

Le RB Leipzig a recruté de nombreux joueurs de talent à toutes les lignes, dont Loïs Openda en provenance de Lens, et pourrait bien être un outsider sérieux.

Le club détenu par Red Bull a d'ailleurs écrasé le Bayern samedi (3-0) lors de la Supercoupe d'Allemagne.

La Bundesliga est toujours disputée par 18 clubs. Les 17e et 18e descendent en deuxième division (Schalke 04 et le Hertha Berlin en mai dernier), remplacés par les deux premiers de cette dernière (Heidenheim et Darmstadt), alors que le 16e de D1 affronte le 3e de D2 lors d'un barrage aller-retour. L'année dernière, Stuttgart avait battu Hambourg et s'était maintenu dans l'élite.

La première journée débute avec le déplacement du Bayern à Brême (20h30).

Six rencontres sont au programme de samedi avec à 15h30 Wolfsburg - Heidenheim, Hoffenheim - Fribourg, Augsbourg - Mönchengladbach et Leverkusen - Leipzig, le choc de la journée, avant Dortmund - Cologne à 18h30.

Dimanche, la journée se termine par Union Berlin - Mainz (15h30) et Eintracht Francfort - Darmstadt (17h30).