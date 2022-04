La bulle de Josef Schovanec : Puck, héroïne de l'école inclusive ?

Pour autant, le tableau général est que le pensionnat de Puck est particulièrement inclusif. Parfois les enfants ne s’aiment pas trop, comme dans le cas de l’hostilité entre Puck et une dénommée Karen, que d’ailleurs on aurait peut-être diagnostiquée autiste de nos jours. Mais que l’on s’apprécie ou non, chaque enfant reste membre du groupe ; Puck, quant à elle, essaie toujours et encore d’établir des liens avec Karen, quoi qu’en pensent ses copines. A titre de curiosité historique : pour les amateurs de culture populaire numérique, le surnom " Karen " donné de nos jours à des personnes fort désagréables pourrait venir justement de la série de romans autour de Puck.

Alors, on se demandera quelle est la méthode qu’utilise le pensionnat de Puck pour être inclusif. La fameuse méthode. En fait, il n’y en a aucune. Les responsables du pensionnat sont simplement de belles personnes et l’établissement est à taille humaine. Hier, en assistant à la fête du 50ème anniversaire de l’enseignement spécialisé, tel fut au demeurant le message marquant : être humainement proche avant tout. Les pages jaunies de Puck émeuvent, tout en faisant frémir : une telle histoire, un tel monde seraient-ils encore possibles aujourd’hui ?