La bulle de Josef Schovanec : l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert écrite par un autiste ?

Nombre d’autistes, nous le savons et c’est pour ainsi dire un cliché, adorent faire des collections. Et certaines de ces collections s’appellent dictionnaire ou encyclopédie. De fait, en général, derrière les grandes encyclopédies et dictionnaires de l’histoire on peut trouver des autistes. A ceci près que, justement, la plus illustre des encyclopédies est une exception : la grande Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, celle qui incarne le siècle des Lumières, celle qui demeure jusqu’à ce jour l’encyclopédie-mère, que toutes les autres essaient de pasticher ou adapter, n’a pas été l’œuvre d’un autiste.