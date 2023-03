La Bulgarie refuse de délivrer un acte de naissance à l’enfant d’un couple de lesbiennes

Une décision amenée à faire jurisprudence, alors que la législation disparate au sein des États membres de l’UE plonge les familles homoparentales dans des casse-têtes juridiques.

"La Cour suprême se permet de braver l’arrêt de la CJUE !", s’est indignée auprès de l’AFP Me Denitsa Lubenova, avocate de la famille, qui compte saisir la Commission européenne. À l’origine de cette affaire, un couple lesbien marié, composé d’une Bulgare et d’une Britannique de Gibraltar, dont la fillette née en décembre 2019 en Espagne s’est retrouvée sans nationalité. Sara ne pouvait prétendre ni à la citoyenneté espagnole, ses deux mères étant étrangères, ni à la britannique, car elle a vu le jour dans un pays tiers. La loi bulgare stipulant que tout enfant né d’un parent bulgare est Bulgare, le couple s’est alors tourné vers les autorités de Sofia mais s’est heurté à un refus. Désormais âgée de trois ans, Sara reste bloquée en Espagne en absence de pièce d’identité. La Bulgarie est régulièrement accusée par les ONG de bafouer les droits des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes). La Cour de cassation a exclu la semaine dernière tout changement d’état civil des personnes transgenres.