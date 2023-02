La Bulgarie lance la construction d’un gazoduc avec la Serbie

La Bulgarie a lancé mercredi la construction longuement retardée d’un gazoduc avec son voisin serbe, un projet à l’importance accrue depuis la suspension des livraisons par le géant russe Gazprom dans la foulée de la guerre en Ukraine.

"C’est un exemple de notre coopération durable avec la Commission européenne", qui finance partiellement les travaux, a salué le président bulgare Roumen Radev lors d’une cérémonie près de Kostinbrod, à l’ouest de Sofia. "Il offre de nouvelles opportunités de diversification à la région" des Balkans, a-t-il estimé, tandis que son homologue serbe Aleksandar Vucic a espéré "que le gaz commencerait à circuler d’ici la fin de l’année".

La liaison, qui va relier les réseaux gaziers des deux pays sur 170 kilomètres, entre la capitale bulgare et la ville serbe de Nis (sud-est), devrait être opérationnelle en octobre, avec une capacité annuelle de 1,8 milliard de m3. L’initiative avait été annoncée en 2012 dans le but de diversifier l’approvisionnement énergétique de Sofia et Belgrade. Les deux pays avaient été privés de gaz russe transitant via l’Ukraine pendant l’hiver 2009 en raison d’une querelle entre Kiev et Moscou.

En Bulgarie, seul pays européen sans alternative, plus de 200 usines avaient suspendu leurs activités et le chauffage central avait été limité pendant plusieurs semaines. Les livraisons avaient ensuite repris le cours normal, provoquant le report de la construction de gazoducs reliant le réseau bulgare aux pays voisins. Mais l’invasion de l’Ukraine a changé la donne. La Bulgarie, qui s’est retrouvée sans gaz russe dès avril 2022, a depuis relancé plusieurs projets (notamment avec la Grèce et la Turquie) pour réduire sa dépendance à l’énergie russe. La Serbie, bien que candidate à l’entrée dans l’UE, continue pour sa part d’entretenir des liens étroits avec le Kremlin. Elle a ainsi signé l’été dernier un accord pour recevoir du gaz russe pendant trois ans.