La Bruyère : une compétition de boules carrées pour créer de la convivialité

Moment de surréalisme et de bonne humeur ce dimanche après-midi à La Bruyère. La commune organisait la deuxième édition de son tournoi de boules carrées sur la place de Rhisnes. 46 équipées se sont affrontées. Cette discipline adopte des règles proches de la pétanque mais les joueurs lancent des cubes en bois de 9 cm de côté. Pas besoin donc d’entraînement ni de technique pour ce jeu basé sur la chance et dont l’objectif premier est de créer de la convivialité. " On trouvait qu’il n’y avait pas beaucoup d’animation sur cette place de Rhisnes ", explique Vincent Hanciaux du comité des boules carrées de La Bruyère. " Jean-Luc Dossin, notre actuel président, avait déjà participé à un tournoi dans la région. On s’est donc lancé en 2019 puis il a fallu faire une pause durant deux ans à cause du Covid avant cette deuxième édition ! "

Le jeu de boules carrées se pratique sur tous les types de surfaces. Inventé dans le sud de la France, il a aussi l’avantage de pouvoir se jouer dans une rue pentue. Chaque année, des championnats du monde se déroulent à Cagnes-sur-mer entre Nice et Antibes.