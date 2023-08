La Bruyère : le nouveau centre sportif va ouvrir ses portes

La rentrée sera très sportive à La Bruyère. Attendu depuis de nombreuses années, le nouveau centre sportif va entrer en activité. Coût total : 5 millions 5000 euros financés à plus de 60% par la commune.

" Cela fait trois décennies qu’on parle du projet ", explique Thierry Chapelle l’échevin des sports et président de la nouvelle régie autonome créée pour superviser les infrastructures. " Il y a eu plusieurs initiatives mais soit les enveloppes nécessaires n’étaient pas disponibles, soit il n’y avait pas d’accord politique. Les choses ont finalement bougé il y a 5 ans en début de législature. "

La gestion quotidienne sera assurée par Emile Bastin : " La salle fait 46 mètres sur 25 mètres de large. C’est un peu plus grand que ce qu’on voit habituellement. Quand on observe ce qui existe dans le namurois on n’aura vraiment pas à rougir de ces infrastructures. "

Plusieurs clubs ont été créés dans la foulée. C’est le cas de l’Union Rhisnes en football en salle ou encore du Basket Club La Bruyère. Privé de terrain homologué, ce dernier avait été délocalisé à Malonne et Floreffe avant finalement de fusionner avec Bouge en 2021, une expérience qui n’aura pas laissé que de bons souvenirs. Rebaptisé le New BC La Bruyère, le club revient donc sur ses terres. " On a réalisé à quel point c’était attendu par les Bruyérois ", souligne Valérie Booms sa responsable communication. " On démarre la saison avec dix nouvelles équipes allant des petits de U6 aux P2 dames. "