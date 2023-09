La Bruyère : la nouvelle ligne 72 fait ses maladies de jeunesse

Depuis un peu plus d’un mois, le réseau TEC autour de Gembloux est réorganisé. L’objectif est d’améliorer l’offre et d’éviter les doublons avec le train mais ces changements occasionnent aussi quelques couacs. Sur la ligne 72 qui relie Bovesse à Namur par exemple, le bus est régulièrement plein à l'heure de pointe quand il quitte Meux. Il ne s’arrête donc plus aux arrêts suivants laissant des adolescents sur le bord de la route. A partir de la place de Villers-lez-Heest, le 822 venant de Warisoulx circule également à cette heure-là, ce qui laisse une alternative aux usagers mais les arrêts précédents ne sont desservis que par le 72 . Ceux et celles qui y attendent le bus peu avant 7h30 en semaine se retrouvent donc coincés et doivent attendre le prochain, une heure plus tard. Cette situation a suscité des réactions d’indignation sur les réseaux sociaux. Le TEC a par ailleurs reçu de nombreuses plaintes. Stéphane Thiery son directeur marketing et porte-parole reconnaît que la ligne attire plus de monde que prévu et qu’il va falloir faire des ajustements : " Force est de constater qu’à l'heure de pointe uniquement, on manque de matériel roulant. Le bus est trop petit et il faudra sans doute envisager un articulé mais ces adaptations ne peuvent pas se faire du jour au lendemain."

En attendant un bus plus grand ou éventuellement un dédoublement de la ligne à l’heure de pointe, le TEC a envoyé des contrôleurs qui ont pu libérer un peu de place à bord en demandant aux usagers de se serrer et de mettre leur sac à dos entre les jambes. Mais ce dispositif ne pourra pas être mis en place chaque jour. Afin de trouver une solution pérenne, une réunion est programmée ce 20 septembre. Les différents acteurs concernés (autorités communales, TEC, Autorité organisatrice du transport…) se retrouveront pour discuter des problèmes rencontrés sur la ligne 72. Ils aborderont également les autres soucis liés à la réorganisation du réseau dans la zone Gembloux/Basse-Sambre tels que le manque de bus sur la nouvelle ligne 711 entre Saint-Denis et Gembloux ou encore les conséquences de la suppression de la ligne 147A et du raccourcissement de la ligne 23 à Sombreffe qui ont donné lieu à une pétition dès le mois d’août.