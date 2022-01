La Brussels Kvas, une boisson saine et unique venue de l'Est

Cette recette est connue depuis des dizaines d’années par toutes les familles venues d’Europe de l’est. Vous pouviez même en acheter à des marchands ambulants dans des villages de l’ex Union Soviétique.

Le Kvass, c’est une boisson de l’Est produite à base de céréales fermentées (du seigle et de l’orge) qui contient peu d’alcool. Elle a un goût malté légèrement sucré. Aujourd’hui, les versions plus industrielles mettent beaucoup plus de sucre (parfois sous forme de caramel), ainsi que des arômes artificiels et d’autres substituts. Brussels Kvas veut donc incarner ce retour aux sources mais en gardant une touche de modernité.