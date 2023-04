La Brussels Football European Cup prend ses quartiers à Schaerbeek tout au long du week-end

C’est une véritable institution dans l’univers des tournois de foot pour jeunes. La Brussels Football European Cup. Elle a lieu tout le week-end de Pâques au Crossing de Schaerbeek en région bruxelloise. Plus de 2500 jeunes footballeurs des catégories U8-U9 et U10, issus de plusieurs pays d’Europe se donnent rendez-vous tout au long du week-end pascal. Le tournoi en est à sa 20e édition et accueillera de grands clubs européens tels que Juventus, Chelsea, PSG ou Benfica.

Lancée au début des années 2000, cette compétition bruxelloise a réussi à se forger une sacrée réputation. Malgré cela, l’évènement reste très familial et l’équipe organisatrice peut compter sur près de 120 bénévoles. 3000 à 5000 visiteurs sont attendus pour assister au tournoi tout au long du week-end dans la commune bruxelloise. Les autorités schaerbeekoises annoncent d’ailleurs des perturbations au niveau de la circulation :

Fermeture de l’avenue Ambassadeur Van Vollenhoven.

Interdiction de stationnement sur l’avenue Louis Bertrand (devant le stade du Crossing). Ce tronçon deviendra une zone Kiss & Ride (zone de déchargement des occupants des bus). Elle permettra aux visiteurs de se rendre au stade en toute sécurité.

Parking réservé aux visiteurs le long du boulevard Lambermont ; c’est-à-dire le long du parc Josaphat.