La broyeuse administrative nous précarise et nous rend malade !

Le contexte social actuel, résultat de la superposition de crises sanitaire et économique ainsi que de l’accueil, a énormément d’impacts pour les personnes que nous accueillons et que nous rencontrons au quotidien. Par ailleurs, le travail de visibilité mené autour des violences de genre accentue la pression sur les associations (notamment féministes) : accroissement des demandes d’aide de la part de victimes, augmentation des demandes de formation ou d’expertise de la part d’autres professionnel∙les ou des politiques.

Face à cette situation, les travailleur∙euses (et les bénévoles) manquent de temps et de moyens pour pouvoir accompagner ces demandes comme elles le souhaiteraient et plus particulièrement celles des personnes en difficulté.

La recherche de fonds et la gestion de cofinancement deviennent alors des incontournables de l’associatif pour, dans le meilleur des cas, assurer la pérennité des projets et des emplois, et dans le pire des cas, tout juste permettre la survie de l’ASBL. Les équipes, les responsables et les travailleur∙euses sont épuisé∙es par ce travail administratif et par cette tension permanente liés au manque de moyens.

En conséquence, nous observons par exemple le départ en maladie ou la démission de personnes compétentes et initialement très motivées. Le remplacement de celles-ci ne va pas de soi : il s’agit de mettre en place des procédures d’engagement, de former des nouvelles recrues et de reconstruire le lien avec les bénéficiaires. Tout cela prend à nouveau du temps et des ressources dont nous manquons cruellement.

Plus globalement, comment sommes-nous censées prendre soin si les mesures encadrant notre secteur nous maltraitent ?