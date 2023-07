La Brouck (Trooz) : un nouveau pavillon de la Croix-Rouge pour rendre vie au quartier sinistré en 2021

Ce samedi, les habitants étaient nombreux à s’y être donnés rendez-vous pour partager un barbecue, jouer aux jeux de société, aux fléchettes ou simplement boire un café, se retrouver et discuter.

Daniel Charlier, bénévole responsable Croix-Rouge à Trooz : "En répondant aux inondations, on s’est rendu compte que les gens ne se déplaçaient pas si facilement que cela, que la vallée est assez étendue. On a vraiment eu la volonté de se déployer dans des endroits proches de la population pour offrir nos services. Au quotidien, ce qu’on voudrait c’est d’animer ce pavillon, que cela devienne un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Ça va aussi être un lieu de services de la Croix-Rouge où il y aura du petit matériel, où on pourra faire des formations."

Et pour animer ces nombreux points Croix-Rouge un peu partout dans la vallée de la Vesdre mais aussi ailleurs, la Croix Rouge est en recherche permanente de bénévoles.