La Brosse dorée a récompensé le boss des cireurs

L'Italien Gaio Il Calzolaio a remporté la Brosse dorée et le prix de 500 euros décernés par l'European Shoe Shine Association (ESSA) à l'occasion du concours du meilleur maître cireur de chaussures européen, a fait savoir le président de l'asbl. Le concours se tenait samedi et dimanche à la Gare Maritime de Bruxelles. La compétition, qui existe depuis 2018, a également permis au Sénégalais exerçant au Maroc Al Hassan Ba et au Parisien Joris Merle de partager entre eux le prix de la technique.

Cette année, l'association organisait la deuxième compétition de son histoire après une première en 2018. Le Covid et les différentes mesures qui l'entouraient n'ont pas permis que la compétition se tienne ces dernières années.

Classement par points

Trois chaises étaient installées pour permettre aux personnes qui le désiraient de laisser des maîtres cireurs travailler sur leurs chaussures. Un jury composé de trois personnes était présent pour désigner le meilleur cireur de chaussures selon un catalogue de points.

Fonction sociale

"Cette compétition nous aide à montrer le savoir-faire. C'est aussi intéressant pour nous d'entrer directement en contact avec d'autres cireurs. Pas uniquement par voie numérique", explique Marcello Faraggi, président de l'association. L'ESSA voit également cette compétition comme un moyen pour les maîtres cireurs de sociabiliser entre eux, leur métier les obligeant généralement à travailler seuls.

Passion

Eudes Doom, un des concurrents pour la Brosse dorée et cireur amateur raconte avoir vraiment découvert le cirage avec un reportage sur la première édition de la compétition. "C'est devenu une passion très rapidement", affirme le Français installé à Liège.

12 candidats

Cette année, douze cireurs étaient en concurrence pour obtenir le trophée. Petite particularité de cette édition, deux d'entre eux ne sont pas Européens et ont fait le déplacement depuis le Maroc et le Cameroun. Près de 400 personnes étaient venues profiter d'un cirage gratuit lors de la dernière édition, selon Marcello Faraggi. Entre 400 et 500 se seraient présentées cette année, d'après une estimation du président de l'association.