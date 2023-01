La bronchite chronique du fumeur : une maladie irréversible

Distinguer bronchite et autres maladies

Il faut cependant faire la distinction entre bronchite chronique et asthme : Pas facile sans consultation spécialisée, d'autant plus que les deux maladies, qui sont pourtant différentes, peuvent être associées chez la même personne.

On distingue aussi dans les affections liées au tabagisme la bronchite chronique et l'emphysème, mot souvent utilisé à tort et à travers par les patients, et qui fait peur ; si la bronchite chronique est une maladie des bronches - et surtout les grosses bronches - l'emphysème est une atteinte du poumon profond, et consiste en une destruction progressive et irréversible des toutes petites bronches et des alvéoles pulmonaires par les toxiques du tabac, explique notre expert.