La brocante de Temploux fait son grand retour après deux ans d’absence

Cela faisait près de deux ans que brocanteurs, collectionneurs, et autres chineurs ne s’étaient pas retrouvés fin du mois d’août pour la traditionnelle brocante de Temploux. Covid oblige, les deux dernières éditions de l’évènement avaient dû être annulées. Pour le président du comité organisateur, Frédéric Renaud, tout le monde attendait son retour avec grande impatience : "Tous nos bénévoles sont dans les starting-blocks. On a reçu beaucoup de demandes pendant le covid de brocanteurs mais aussi de visiteurs qui se demandaient quand elle allait enfin être à nouveau organisée."

Cette 43° édition ne change pas beaucoup de sa dernière édition en 2019. On y retrouve toujours plus de 800 brocanteurs qui seront installés sur un parcours de 6 kilomètres de long. Comme d’habitude, seuls les objets anciens et de collections seront autorisés. Des équipes contrôleront l’interdiction de vente de vêtements, de "faux vieux" et d’objets neufs.

"Plus de 90% des places sont déjà réservées, ce qui témoigne d’un réel engouement après deux ans d’absence", a expliqué Isabelle Beudels, la porte-parole de la brocante, lors de la présentation de l’évènement. "Nous nous réjouissons aussi du retour de l’événement mais petit bémol, les contraintes logistiques sont plus importantes. Nous avons dû louer une partie de notre matériel au Grand-Duché du Luxembourg. Cela nous coûte plus de 1500€ en frais de déplacement supplémentaires."

La brocante, qui ouvrira ses portes le samedi dès 7 heures, avait réalisé une affluence record en 2019. Une enquête réalisée grâce aux connexions GSM sur le site avait permis de comptabiliser plus de 180.000 visiteurs.