La britpop de Blur et Oasis : comment une rivalité a marqué la musique et l’Angleterre à l’aube du 20e siècle

La britpop prend sa source musicale à la fin des années 80. L’épicentre ne se situe pas dans la capitale mais bien au nord du pays, à Manchester. Il y a d’un côté les Smiths, de la scène indépendante, et des groupes comme les Stones Roses ou les Happy Mondays. Ces derniers allient riff de guitares aux ambiances planantes et rythmes lents de l’Electronic Dance Music. Cette 'Madchester scene' ouvre la voie à une nouvelle génération d’artistes qui doit réaffirmer l’impérialisme musical anglais.

Ceux-ci puisent leur inspiration dans le patrimoine musical du Swinging London. Ils reprennent des instruments et des sonorités de groupes comme les Beatles, les Kinks ou les Who, tout en rendant hommage aux traditions et mode de vie typiquement 'british' dans leurs textes. Un nationalisme nostalgique se fait sentir et pourtant, on retrouve peu de caractéristiques musicales communes ou plus précises, si ce n’est le goût pour les mélodies simples et une rythmique essentiellement binaire.

Une nostalgie bien aidée par l’apparition du compact-disc en 1982 selon Benjamin Durand, coauteur du livre Oasis ou la revanche des ploucs, qui a permis aux nouvelles générations de réécouter des musiques avec des guitares prédominantes : "(on va) réécouter des guitares après toute l’offensive très froide et synthétique des années 80. Ce son underground des années 80, des Smiths, Roughtrade ou Creation Records va réapparaître".

Ce cocktail original, les médias tentent de le définir d’abord en New Wave of New Wave avant de lâcher le nom britpop, contraction de British Popular Music… (alors que le qualificatif engpop aurait été plus logique, l’essentiel des formations naissant autour du quartier de Camden à Londres). Un genre dans lequel se retrouvent entre autres Suede, Pulp, Supergrass, Sleeper, Elastica et surtout Blur et Oasis.