La Britannique Non Stanford championne d’Europe de triathlon, la Belge Valérie Barthelemy 14e

Pierre Capart a recueilli les impressions de la Belge à l’issue de la course : "Je peux être fière de moi, car j’ai eu une année difficile avec pas mal de changements dans ma vie. Je sors d’une période difficile. Je voulais montrer que je peux être devant la course et avoir l’esprit Belgian Hammers. Je montre que je n’ai pas de point faible et je me suis dit que si je donnais tout, je peux être fière de ça. Au temps, je pense que c’est bien. On est très fort en Europe et je vois que ma forme revient et 14e c’est bien pour aujourd’hui. Je pense que ça montre que je reviens dans la bonne direction. Pour le top 10, je savais que la course à pied ne me convenait pas. Je dois continuer à travailler ma course."

La Belge était également heureuse de l’ambiance en Allemagne : "On n’avait pas ça à Tokyo, (ndlr. en raison du Covid) donc merci à tout le monde de nous avoir soutenus."