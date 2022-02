La brique comme matériau de design, à l’honneur dans une exposition au CID Grand-Hornu

Le CID au Grand-Hornu accueille en ses murs une exposition axée sur la brique comme matériau, du passé à l’avenir. Avec La Brique hors les murs, le Centre d’Innovation et de Design renoue avec son patrimoine : la région du Hainaut est en effet une région où l’on utilise la brique depuis le Moyen-Âge, précisément depuis le XIVe siècle. D’abord utilisée dans des constructions monumentales par les franges bourgeoises et nobles de la société, la brique s’impose finalement sur le territoire notamment de par sa disponibilité, son abondance et son faible coût.

C’est le duo Aequo design, formé par Tim Defleur et Arthur Lenglin, qui signe le projet, en prévision d’une exposition liant brique et design qui aura lieu en 2025. En attendant, La Brique hors les murs propose un état des lieux des travaux entrepris par le duo depuis 2018, année de sa création. Ces travaux sont présentés dans la première partie de l’exposition. La seconde aborde les expérimentations actuelles menées au sein du processus artistique Aequo, actuellement.