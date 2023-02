La brillante soprano Marie Lys rend hommage à Anna Maria Strada

Lauréate des Premiers Prix au Concours de bel canto Vincenzo Bellini en 2017 et au Concours d’opéra baroque Cesti en 2018, la soprano Suisse Marie Lys s’est fait un nom dans le monde de la musique baroque depuis quelques années. Apparue sur scène en concert ou à l’opéra avec des chefs de renom (Dantone, Rousset, Haïm, Biondi, Fasolis, Sinkovsky, Emelyanychev, de Marchi, Cummings…), elle a été remarquée aussi à l’affiche de plusieurs intégrales discographiques récentes : la Leonora de Paer, L’Argippo de Vivaldi ou le Lotario de Haendel.

Pour son premier disque solo, elle a choisi, sous le titre Amate Stelle (Etoiles aimées) de rendre hommage à Anna Maria Strada Del Po, une des prime donne de Haendel à Londres, mais qui travailla aussi en début de carrière à Venise avec Vivaldi puis à Naples, où elle revint terminer sa vie après sa période londonienne. Le disque suit ce parcours chronologique et géographique, avec des airs de compositeurs célèbres (Vivaldi, Vinci, Leo, Porpora, Haendel, Galuppi) ou moins (Sarro, Ristori), en ce compris neuf inédits. Le programme est bien construit, alternant passages virtuoses et moments plus élégiaques.

La voix de Lys est ronde et chaude, sa virtuosité est sans faille mais l’expressivité n’est jamais négligée : un disque remarquable, qui bénéficie en outre du bel accompagnement de l’ensemble Abchordis, dirigé par le claveciniste Andrea Buccarella (lui aussi du genre premier de classe, puisqu’il fut vainqueur du Concours de Bruges en 2018 !).

CD Glossa/Outhere