La brigade cycliste de Bruxelles-Ixelles a constaté 87.000 infractions en 2021

87.757 infractions : c’est le bilan des infractions constatées par la brigade cycliste de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles au cours de l’année dernière. Une année 2021 qualifiée de "productive pour la brigade bikers de la Direction trafic" qui a également sanctionné 2150 cyclistes et trottinettistes ayant adopté une conduite inadaptée, une vitesse trop élevée ou un comportement mettant en danger d’autres usagers dans les espaces réservés aux piétons.

Priorités

"Nombre de priorités avaient été établies pour ces bikers en 2021 ; la protection des usagers "doux", la fluidité et la sécurité des transports en commun constituant les principaux points d’attention. De surcroît, une attention particulière a été accordée aux zones à circulation restreinte ou interdite, comme la zone piétonne où de plus en plus d’usagers sont dérangés par la conduite inadaptée des cyclistes ou des utilisateurs de trottinettes électriques", rappelle la zone de police dans un communiqué.

"Autre point d’attention en 2021 : l’utilisation correcte des zones de livraison par les commerçants et les riverains. Dans le cadre de cette infraction, pas moins de 22.050 procès-verbaux ont été établis."

Malgré cet important bilan, il y a tout de même eu, en 2021, 48% d’infractions en moins sur les pistes cyclables par rapport à 2020, la fluidité des transports en commun a connu une amélioration (23% d’infractions en moins) et le nombre de constats liés au stationnement sur les trottoirs a reculé de 30%.