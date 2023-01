La brasserie Valduc et la parfumerie Nez ZeN s’unissent pour créer une bière parfumée

Le premier est brasseur à Perwez, le second est parfumeur à Namur. A deux, ils ont créé une bière unique parfumée aux huiles essentielles. " Au début, quand on la déguste, on va vraiment sentir les arômes de bergamote, de citron, de rose ", explique Antoine Limbourg bioingénieur et patron de la brasserie Valduc. " Si on laisse un peu reposer la bière après l’avoir servie, on aura le côté végétal, floral, basilic qui va plus ressortir ! "

Le brasseur perwézien a travaillé plusieurs mois avec Aurélie Gillon et Romain Pantoustier, les deux fondateurs de la parfumerie artisanale namuroise Nez ZeN : " On a rajouté un mélange d’huiles essentielles que nous utilisons pour nos parfums que nous voulons les plus naturels possibles", précise Aurélie Gillon. Nous avons évidemment utilisé uniquement celles qui sont comestibles. Il a fallu aussi s’assurer des bons dosages. "