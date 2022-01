La Brasserie Saint-Lazare de Mons et sa bière imaginée par… Vous !

Jean-Philippe Mottoul, fondateur de la Brasserie Saint-Lazare, est un véritable passionné. Diplômé en chimie avec une spécialisation en brasserie fermentation, pour lui, la bière c’est tout un art ! En 2015, il se lance dans la création de sa brasserie, au début ce n'était que pour le plaisir de ses copains. Avec sa bière BSL, son projet rencontre énormément de succès et en 2017 il investit dans un plus grand bâtiment pour augmenter les productions de ce breuvage tant appréciée.

Sa brasserie reste modeste, ce qui convient entièrement à Jean-Philippe qui nous dit "Ce qui me plaît là dedans, c’est le côté artisanal, on va à l’essentiel, on se fait plaisir". Le brasseur peut se permettre d'expérimenter régulièrement dans ses recettes - c'est l'avantage des petits bassins, il y a moins de risque en cas d'échec.

La brasserie Saint-Lazare propose une large gamme de bières aussi spéciales les unes que les autres comme nous pouvons le découvrir sur le reportage de TéléMB. Du whisky et du vin sont aussi produit dans la même philosophie, il faut se faire plaisir ! En plus de vous offrir l’opportunité de créer votre bière, vous avez aussi l’occasion de visiter la brasserie pour découvrir les produits et le savoir-faire des artisans qui vous transmettront le secret d’un bon brassage.

Vous pouvez retrouver les bières BSL (Brasserie Saint-Lazard) en vente dans les magasins partenaires ou les commander directement sur le site de la brasserie.

Plus d’informations :