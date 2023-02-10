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Le 8/9

"La brasserie de la paix" de Jean-Luc Fonck, la chanson qui pose des questions mais n’y répond pas

La chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 1 heureTemps de lecture7 min
Par Aurélien David

Dans La brasserie de la paix, Jean-Luc Fonck dresse un vivant tableau de personnages pour le 8/9. Une chanson ni triste ni amusante : c’est une chanson polaroïd.

Si tous les chemins mènent à Rome, où mènent ceux qui en reviennent ? La réponse à cette question existentielle, ce n’est pas dans la chanson de Jean-Luc que vous l’aurez. En revanche vous trouverez les mots du Kidivrai qu’il a su placer : sport, anniversaire, zinneke et paix.

Voici les paroles de "La brasserie de la paix" :

JE VAIS BOIRE MON CAFE

A LA BRASSERIE DE LA PAIX

C’EST UN ENDROIT SYMPA

SINON J’N’IRAIS PAS LA

IL Y A TOUJOURS UN MONDE FOU

C’EST TOUJOURS REMPLI DE CLIENTS

QUI VIENNENT DE PARTOUT

ET DE NULLE PART EN MEME TEMPS

 

DES JEUNES QUI DEJEUNENT

DES VIEUX PLUS AGES

DES HOMMES CELIBATAIRES

QUI FETENT LEUR ANNIVERSAIRE

TOUT LE MONDE S’ENTEND BIEN

MEME SI ON NE S’ENTEND PAS

A CAUSE DU POTIN

A CAUSE DU BROUHA HA

 

SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT

CEUX QUI EN REVIENNENT

 

A CÔTÉ DU COMPTOIR

IL Y A MADAME LEROUX

AVEC SON ZINNEKE

SUR LES GENOUX

QUAND LE CHIEN EST BOURRE

IL SE MET À ABOYER

DES CHANSONS D’ETUDIANTS

DES TRUCS OLÉ OLÉ

 

MADAME EDOUARD EST VEUVE

DEPUIS QUE SON MARI EST MORT

EN FAISANT L’OEUF

SUR UN TERRAIN DE SPORT

ON NE FAIT PAS D’OMELETTE

SANS CASSER DES OEUFS

ON NE FAIT PAS DE STEACK

SANS CASSER DES BOEUFS

 

SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT

CEUX QUI EN REVIENNENT

 

IL Y A AUSSI THERESE

UNE BLONDE AVEC DES TRESSES

ON DIRAIT UNE ACTRICE

DE FILMS X

MAIS C’EST PAS DU TOUT CA

ELLE EST PROF DE YOGA

DANS UNE ECOLE POUR FILLES

LES SOEURS DE L’ARRIERE TANTE DE MARIE

 

LÀ-BAS IL Y A RAYMOND

RAYMOND C’EST LE PATRON

MEME SI C’EST SA FEMME

QUI PORTE LE PANTALON

C’EST LUI PORTE LES BRETELLES

ET QUI OUVRE LES BOUTEILLES

C’EST TOUJOURS CA DE PRIS

EN TOUT CAS C’EST CE QU’IL DIT

 

SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT

CEUX QUI EN REVIENNENT

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