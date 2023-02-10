"La brasserie de la paix" de Jean-Luc Fonck, la chanson qui pose des questions mais n’y répond pas

JE VAIS BOIRE MON CAFE
A LA BRASSERIE DE LA PAIX
C’EST UN ENDROIT SYMPA
SINON J’N’IRAIS PAS LA
IL Y A TOUJOURS UN MONDE FOU
C’EST TOUJOURS REMPLI DE CLIENTS
QUI VIENNENT DE PARTOUT
ET DE NULLE PART EN MEME TEMPS
DES JEUNES QUI DEJEUNENT
DES VIEUX PLUS AGES
DES HOMMES CELIBATAIRES
QUI FETENT LEUR ANNIVERSAIRE
TOUT LE MONDE S’ENTEND BIEN
MEME SI ON NE S’ENTEND PAS
A CAUSE DU POTIN
A CAUSE DU BROUHA HA
SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT
CEUX QUI EN REVIENNENT
A CÔTÉ DU COMPTOIR
IL Y A MADAME LEROUX
AVEC SON ZINNEKE
SUR LES GENOUX
QUAND LE CHIEN EST BOURRE
IL SE MET À ABOYER
DES CHANSONS D’ETUDIANTS
DES TRUCS OLÉ OLÉ
MADAME EDOUARD EST VEUVE
DEPUIS QUE SON MARI EST MORT
EN FAISANT L’OEUF
SUR UN TERRAIN DE SPORT
ON NE FAIT PAS D’OMELETTE
SANS CASSER DES OEUFS
ON NE FAIT PAS DE STEACK
SANS CASSER DES BOEUFS
SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT
CEUX QUI EN REVIENNENT
IL Y A AUSSI THERESE
UNE BLONDE AVEC DES TRESSES
ON DIRAIT UNE ACTRICE
DE FILMS X
MAIS C’EST PAS DU TOUT CA
ELLE EST PROF DE YOGA
DANS UNE ECOLE POUR FILLES
LES SOEURS DE L’ARRIERE TANTE DE MARIE
LÀ-BAS IL Y A RAYMOND
RAYMOND C’EST LE PATRON
MEME SI C’EST SA FEMME
QUI PORTE LE PANTALON
C’EST LUI PORTE LES BRETELLES
ET QUI OUVRE LES BOUTEILLES
C’EST TOUJOURS CA DE PRIS
EN TOUT CAS C’EST CE QU’IL DIT
SI TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME, JE ME DEMANDE OU MÈNENT
CEUX QUI EN REVIENNENT